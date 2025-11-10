پخش زنده
نشست مشترک مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی و معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ماکو با هدف بررسی وضعیت تأمین آب و پروژههای در حال اجرای آب و فاضلاب در این منطقه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مجتبی نجفی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی با اشاره به جایگاه راهبردی منطقه آزاد ماکو بهعنوان دروازه ارتباطی کشور با اروپا، تأمین آب شرب پایدار و بهداشتی را یکی از شاخصهای اساسی رفاه اجتماعی و محرک توسعه متوازن دانست و اظهار داشت: رشد جمعیتی و توسعه شهرهای ماکو، بازرگان، شوط و پلدشت، ضرورت برنامهریزی دقیق برای منابع تأمین آب و ایجاد زیرساختهای ذخیره و توزیع استاندارد را دوچندان کرده است.
او همچنین با اشاره به محدودیتهای روشهای دفع سنتی فاضلاب در ماکو افزود: با توجه به توسعه شهری و افزایش مصرف آب، چاههای جذبی دیگر پاسخگوی نیاز نیستند و راهاندازی کامل سامانه فاضلاب و تکمیل تصفیهخانه ماکو در اولویت برنامههای اجرایی شرکت قرار دارد.
در این جلسه، حسین جعفری نژاد، مدیر آب و فاضلاب شهرستان ماکو گزارشی از وضعیت موجود تأمین آب، نیازهای توسعهای و چالشهای اجرایی پروژهها ارائه داد.
در ادامه، آرش صادقیان معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ماکو بر اهمیت هماهنگی و برنامهریزی مشترک تأکید کرد و گفت: پروژههای کلان آبرسانی ماکو، بازرگان، پلدشت و شوط در جلسات سازمان تصویب شدهاند و سازمان منطقه آزاد آمادگی دارد در چارچوب توافقات و اهداف مشترک، نسبت به سرمایهگذاری و تأمین اعتبارات لازم برای پیشبرد این طرحها اقدام کند.