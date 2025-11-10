پخش زنده
مسابقات قهرمانی آسیا در بنگلادش در دور حذفی از امروز درحالی آغاز شد که کمانداران کشورمان به مصاف رقبای خود رفتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:
ریکرو مردان:
محمدحسین گلشنی پس از استراحت در دور اول و دوم مسابقات حذفی، سهشنبه در دور سوم به مصاف نماینده ازبکستان میرود.
رضا شبانی پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی، در دور دوم به مصاف کمانداری از قطر رفت و با نتیجه ۶ بر ۲ به پیروزی رسید. وی فردا در یک شانزدهم نهایی به مصاف کمانداری از کرهجنوبی میرود.
محمدطا صفری پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی، در دور دوم به مصاف کمانداری از امارات رفت و با نتیجه ۶ بر صفر به پیروزی رسید. وی فردا در یک شانزدهم نهایی به مصاف کمانداری از کرهجنوبی میرود.
صادق اشرفی پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی، در دور دوم به مصاف کمانداری از چین رفت و با نتیجه ۶ بر ۵ شکست خورد.
ریکرو بانوان:
مبینا فلاح در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف کمانداری از فلسطین رفت و با نتیجه ۶ بر صفر به برتری رسید. وی فردا در یک شانزدهم نهایی به مصاف کمانداری از هند میرود.
ریحانه زارع در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف مبینا ملاجعفری دیگر نماینده ایران رفت و با نتیجه ۶ بر صفر به برتری رسید. وی فردا در یک شانزدهم نهایی به مصاف کمانداری از کرهجنوبی میرود.
سارا بابایی در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف کمانداری از مالزی رفت و با نتیجه ۶ بر ۵ به برتری رسید. وی فردا در یک شانزدهم نهایی به مصاف کمانداری از ویتنام میرود.
مبینا ملاجعفری در دور نخست مسابقات حذفی مقابل ریحانه زارع دیگر نماینده ایران با نتیجه ۶ بر صفر شکست خورد.
کامپوند مردان:
فرهنگ خداپرست پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی سه شنبه با کمانداری از بوتان بازی خواهد کرد.
آرمین پاکزاد در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف کمانداری از فلسطین رفت و با نتیجه ۱۴۶ بر ۱۲۲ به برتری رسید. وی فردا در یک شانزدهم نهایی به مصاف کمانداری از ویتنام میرود.
میلاد رشیدی در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف کمانداری از سریلانکا رفت و با نتیجه ۱۴۳ بر ۱۳۵ به برتری رسید. وی فردا در یک شانزدهم نهایی به مصاف کمانداری از هند میرود.
محمد معدندار در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف کمانداری از بوتان رفت و با نتیجه ۱۴۲ بر ۱۳۵ شکست خورد.