نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی مشهد که قرار بود پنجم آذر برگزار شود، به علت پیشگیری از شیوع احتمالی تب برفکی لغو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرماندار مشهد در اینباره گفت: طبق برنامه‌ریزی‌ها بنا بود، این نمایشگاه بین‌المللی از پنجم تا هشتم آذرماه در سالن‌های عطار، فردوسی و فضای باز نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شود.

سید حسن حسینی افزود: این نمایشگاه به دلیل ترس از شیوع احتمالی سویه جدید تب برفکی به دلیل جمع شدن دام و طیور از سراسر کشور در یک محل و احتمال انتشار سویه جدید، لغو شد.

وی بیان کرد: هم اینک سویه سنتی تب برفکی در منطقه ما وجود دارد، اما سویه جدید تب برفکی در خراسان رضوی تاکنون ثبت نشده است.

فرماندار مشهد ادامه داد: واکسیناسیون دام و طیور را در برابر سویه سنتی تب برفکی ایمن می‌کند، اما واکسیناسیون کنونی در برابر سویه جدید این بیماری نمی‌تواند ایمنی ایجاد کند.

حسینی اظهار کرد: پیش بینی شده است نمایشگاه دام و طیور در نیمه دوم دی ماه برگزار شود.

تب برفکی بیماری واگیردار دام‌های زوج سم است که قابل انتقال به انسان نیست، اما با شیوع دام‌ها خسارت‌های اقتصادی بسیاری را بدنبال دارد.

۱۰ درصد جمعیت دامی کشور به ظرفیت ۱۵ میلیون راس در استان خراسان رضوی وجود دارد و در این چارچوب ۱۵ میلیون تن فراورده‌های دامی، طیور، زنبور عسل و شیلات در این استان تولید می‌شود.