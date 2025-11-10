به خبرگزاری صدا و سیما، سردار "رحمان علیدوست" گفت: وضعیت کارت پایان خدمت مشمولان متعهد خدمت در آموزش و پرورش که براساس قانون خدمت وظیفه عمومی به دلیل سپری نکردن دوره آموزش نظامی با مشکل مواجه شده بود، با پیگیری‌های صورت گرفته و توافق سازمان وظیفه عمومی فراجا با آموزش و پرورش مقررشد اطلاعات عزیزانی که تا قبل از پایان سال ۱۴۰۳ شروع به تعهد خدمتی کرده و یا به اتمام رسانیده‌اند در سامانه وظیفه عمومی ثبت و جهت تعیین تکلیف دوره آموزش رزم مقدماتی به نیرو‌های مسلح معرفی شوند.

وی ادامه داد:کلیه متعهدین خدمتی که تا قبل از پایان سال ۱۴۰۳ شروع به تعهد خدمتی کرده و یا موفق به اتمام تعهد شده‌اند، می‌بایست در اسرع وقت با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) نسبت به ثبت درخواست اعزام به خدمت اقدام و برگ آماده به خدمت خود را به ادارات کل آموزش و پرورش کشور تحویل دهند.

سردار علیدوست افزود: این دسته از عزیزان در صورتیکه برای گذراندن دوره آموزش نظامی اقدام نکنند، نمی‌توانند از کارت پایان خدمت بهره‌مند شوند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت:براساس آخرین توافق، کلیه متعهدین خدمت آموزش و پرورش که از سال ۱۴۰۴ به بعد تعهد خود را آغاز می‌کنند، می‌بایست قبل از شروع تعهد با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش نسبت به سپری نمودن دوره آموزش نظامی اقدام کنند، در غیر این صورت اطلاعات تعهد آنان ثبت نمی‌شود و به عنوان مشمول غایب محسوب خواهند شد.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.