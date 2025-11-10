عملیات تعویض الکتروپمپ شناور چاه آب مجتمع حاشیه رود و نوایی با هدف افزایش بهره‌وری و پایداری تأمین آب شرب این مجتمع‌ها انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محرم زینال‌زاده، معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی در این خصوص گفت:با توجه به کاهش توان پمپاژ چاه در ماه‌های اخیر و ضرورت تأمین پایدار آب شرب برای ساکنان این مناطق، عملیات تعویض الکتروپمپ شناور با تلاش شبانه‌روزی نیروهای بهره‌برداری انجام گرفت.

وی افزود:این اقدام در راستای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، افزایش دبی و فشار آب و کاهش قطعی‌های احتمالی در مجتمع‌های مذکور صورت گرفته و نقش مهمی در بهبود پایداری شبکه آبرسانی این مناطق دارد.

زینال‌زاده در پایان از تلاش همکاران واحد بهره‌برداری و امور فنی برای اجرای سریع و دقیق این عملیات قدردانی کرد.