به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدسجاد حسینی پور بیان کرد: با هدف جمع آوری کپسول‌های اکسیژن از بخش‌های این مجتمع درمانی و ارائه خدمات مطلوب به بیماران مراجعه کننده، این دستگاه نصب و راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: دستگاه اکسیژن ساز نصب شده به صورت کابین و با سیستم فیلتراسیون آنتی باکتریال و به همراه اتاق و تابلو برق و سیستم خنک کننده و با لوله کشی اکسیژن و اتصال آن به خط مصرف بیمارستان قابل بهره برداری شده است.

حسینی پور افزود: این دستگاه به صورت کاملا بومی ساخته شده و محصول شرکت‌های دانش بنیان داخلی است که با خرید آن علاوه بر حمایت از این شرکت‌های داخلی به میزان زیادی از خروج ارز جلوگیری شد.

مرکز جراحی و مجتمع درمانی شهید عمویی شهرستان ماهشهر توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران راه اندازی شده و مجهز به ۲ اتاق عمل و ۲۰ تخت بستری است و انواع عمل جراحی و خدمات درمانی متفاوت در آن انجام می‌شود.