به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره محیط زیست فریمان گفت: سه بهله پرنده شکاری که در مدت حدود یک تا سه ماه اخیر تحت مراقبت قرار گرفته بودند، پس از بازیابی کامل توان پرواز، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شدند.

جواد ستوده افزود: این شهرستان دارای دو مرکز فعال تیمار حیات‌ وحش است که به‌ طور مستمر پذیرای پرندگان و سایر گونه‌ های آسیب‌ دیده حیات‌ وحش برای نگهداری و درمان هستند.

ستوده ادامه داد: ماهانه بیش از ۱۵ مورد همکاری و حضور داوطلبانه حامیان محیط زیست در اداره فریمان به ثبت می‌ رسد، تحویل پرندگان زخمی و ناتوان به مراکز تیمار، نقش ارزشمندی در حفاظت از گونه‌ های بومی و ارتقای فرهنگ محیط زیستی ایفا می‌ کند.