

دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی یزد، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، با بیان اینکه خراسان جنوبی از استان‌های برخوردار از ظرفیت‌های کم‌نظیر کشاورزی و معدنی است، اظهار کرد: این استان دومین تولیدکننده زعفران کشور، پنجمین تولیدکننده گل نرگس، ششمین تولیدکننده انار و سومین تولیدکننده پسته است و در حوزه دامپروری نیز رتبه نهم کشور را دارد.

وی افزود: از نظر تمرکز صنایع، خراسان جنوبی یکی از کم‌تراکم‌ترین استان‌هاست، اما در حوزه معدن ظرفیت‌های بزرگی دارد. بیشتر معادن این استان به‌صورت خام فروخته می‌شوند که این موضوع می‌تواند فرصتی برای همکاری با صنایع فرآوری استان یزد باشد، چراکه زنجیره ارزش در یزد کامل‌تر است و امکان فرآوری مواد معدنی در این استان فراهم است.

دستمالچیان بیان کرد: اگر محور طبس–آباده–بیرجند که در آمایش سرزمین به‌عنوان محور راهبردی ترانزیتی و تولیدی شرق و مرکز کشور دیده شده، تقویت شود، می‌تواند بستر مناسبی برای اتصال مناطق معدنی شرق کشور به بخش‌های صنعتی مرکز ایران فراهم کند.

به گفته وی، در حال حاضر بخشی از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی یزدی‌ها در خراسان جنوبی انجام شده است؛ از جمله احداث کارخانه کاشی و پروژه‌های مینی‌انرژی، اما تبادل اقتصادی رسمی و گسترده میان دو استان هنوز شکل نگرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی یزد گفت: پنج قلم اصلی صادرات خراسان جنوبی شامل گاز‌های نفتی، محصولات پلاستیکی، سیمان، کاشی و خشکبار است که سهم عمده‌ای از صادرات صنعتی و کشاورزی این استان را تشکیل می‌دهد. اگر برنامه مشترکی میان دو استان شکل بگیرد، می‌توان در سه محور تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل بین شرق و مرکز کشور، سرمایه‌گذاری مشترک در صنایع میان‌دستی و تشکیل کارگروه‌های هماهنگ صادرات و معدن همکاری جدی داشت.

وی ادامه داد: استفاده از احکام برنامه هفتم توسعه در زمینه کاهش هزینه‌های تولید و ترانزیت می‌تواند به تحقق این همکاری‌ها کمک کند.

دستمالچیان گفت: در حال حاضر آمار دقیق و شفافی از میزان تبادلات اقتصادی دو استان در دست نیست، اما با شکل‌گیری کارگروه‌های مشترک، می‌توان زمینه توسعه روابط اقتصادی و صنعتی میان یزد و خراسان جنوبی را فراهم کرد.