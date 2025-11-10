به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان، از انعقاد قرارداد کشت آنغوزه در حدود ۱۸ هکتار از اراضی این روستا خبر داد و گفت: تسهیلات مناسبی از طریق بنیاد برکت و با پیگیری مدیر طرح پیشران برای حمایت از کشاورزان طرف قرارداد تخصیص یافته است.

نیرومند صیادی به ظرفیت‌های استان در حوزه گیاهان دارویی اشاره کرد و گل محمدی، آویشن، کرفس، نعنا فلفلی، آنغوزه و زعفران را از جمله گیاهان کشت شده در کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد.

مدیر کارخانه گیاهان دارویی گچساران، نیز در این نشست، استان را دارای رویشگاه‌های بسیار مناسب برای گیاهان دارویی دانست و گفت: وجود هفت میکرواقلیم مختلف در کهگیلویه و بویراحمد، شرایط مطلوبی برای کشت بسیاری از گونه‌ها به ویژه گیاهان تیره چتریان مانند آنغوزه را فراهم کرده است.

وحید فارج سازگاری بالای این گیاه با بافت خاک و شرایط آب و هوایی استان را عاملی برای افزایش کمی و کیفی اسانس تولیدی عنوان کرد و افزود: به دلیل همین شرایط مطلوب، قیمت محصول آنغوزه تولیدی این منطقه در مقایسه با استان‌هایی مانند سمنان و یزد از مزیت بهتری برخوردار است.

مدیر طرح پیشران گیاهان دارویی، با قدردانی از مدیریت باغبانی استان، از تحت پوشش قرار گرفتن ۱۱۰ کشاورز در سراسر استان توسط این طرح خبر داد و افزود: در سال گذشته، حدود ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات به کشاورزان شهرستان‌های بویراحمد، کهگیلویه و لنده پرداخت شده است.

مصدق رضایی با بیان برنامه‌های آینده، اظهار امیدواری کرد با پیشرفت مناسب طرح، سال آینده ۳۰۰ متقاضی جدید نیز به جمع بهره‌برداران این طرح اضافه شوند.

مجری و نماینده طرح پیشران در جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در این دوره به صورت جامع مطالب تئوری و عملی از جمله مراحل کاشت، داشت و برداشت گیاه آنغوزه در زمین زراعی، روش صحیح کشت، بهترین زمان کشت و نوع زمین مناسب به شرکت‌کنندگان آموزش داده شد.

سیما وحدتیان افزود: همچنین مزیت‌های کشت زراعی در مقایسه با کشت مرتعی و مزایای کشت نشایی در مقابل کشت با بذر برای کشاورزان تشریح شد.