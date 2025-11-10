به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛رئیس مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان گفت: با مشارکت مرکز تحقیقات کشاورزی و شرکتی دانش‌بنیان ، گیاه مقاوم به خشکی اپونتیا یا همان میوه کاکتوس ، در اراضی کشاورزی اصفهان کشت شد.

ترابی افزود: در شرایطی که بسیاری از نقاط کشور از جمله استان اصفهان با چالش جدی کم‌آبی مواجه هستند، کشت این گیاه، با مزایایی از جمله صرفه‌جویی در مصرف آب، الگویی جدید از کشاورزی مقاوم به خشکی و با ارزش افزوده بالا فراهم کرده است.

وی ادامه داد: با فرآوری این گیاه، بیش از ۳۰ محصول از جمله مربا، شربت، دمنوش، ژل مراقبت پوست، پودر غذایی و خوراک دام تولید و روانه بازار می شود.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی گفت:اکنون این شرکت دانش بنیان سالانه ده‌ها تُن میوه و محصولات جانبی از میوه کاکتوس تولید می کند.