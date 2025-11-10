به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار "عزیزاله ملکی" گفت: در پی کسب اخبار و اطلاعات واصله مبنی بر دپو و فروش قرص‌های غیرمجاز توسط ۲ نفر در دو منزل مسکونی در یکی از محله‌های شهرستان شیراز، بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی و با انجام کار‌های اطلاعاتی و استفاده از شگرد‌های خاص پلیسی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن دو منزل مسکونی، ۹۹۳ هزار و ۳۶۰ عدد قرص غیرمجاز و همچنین ۳۸۰ لیتر شربت متادون و تنتور اپیوم غیرمجاز را کشف کنند.

سردار "ملکی" با اشاره به اینکه در این خصوص ۲ نفر متهم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند، به شهروندان توصیه کرد در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه ناهنجاری، تهیه و توزیع مواد مخدر و ... در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع، تا نسبت به پاکسازی محل و دستگیری مجرمان اقدام شود.