پینگ پنگ بازان کردستانی در مسابقات کانتندر سلیمانیه عراق موفق به کسب سه نشان رنگارنگ شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رقابتهای پینگ پنگ کانتندر ردههای مختلف سلیمانیه ۲۰۲۵ به میزبانی شهر سلیمانیه در کشور عراق برگزار شد.
براین اساس، پاکزاد رحیمیان، پینگپنگباز کردستانی تیم ملی کشورمان مقتدرانه بر سکوی نخست رقابتهای زیر ۱۳ سال کانتندر جوانان سلیمانیه ایستاد و نشان طلا را کسب کرد.
ارشا غفوری، دیگر ملی پوش جوان کردستانی توانست با حضور در جمع چهار بازیکن برتر، مدال برنز رقابتهای انفرادی زیر ۱۷ سال کانتندر جوانان سلیمانیه را کسب کند.
همچنین در بخش دختران رده سنی زیر ۱۳ سال آرتمیس عربی، بانوی پینگ پنگ باز خوش آتیه کردستانی عضو تیم ملی کشورمان موفق شد عنوان نایب قهرمانی و نشان نقره رقابتهای کانتندر جوانان سلیمانیه، را از آن خود کند.