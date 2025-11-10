رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، در جلسه تکریم و معارفه معاون درمان این دانشگاه ، ضمن تأکید بر اهمیت و حساسیت حوزه درمان، به تشریح چالش‌ها و دستاورد‌های اخیر دانشگاه پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر حاتم بوستانی با اشاره به ماهیت خدمت‌رسانی در این بخش، اظهار داشت: فعالیت در بخش درمان بسیار سخت و حساس است، چرا که این حوزه جای آزمون و خطا نیست و نیازمند تجربه و تخصص بالا می‌باشد. حجم بزرگی از خدمات حوزه سلامت در مراکز درمانی دانشگاهی ارائه می‌شود و این امر مسئولیت‌های ما را دو چندان کرده است.

وی در ادامه، از تلاش‌های دکتر معزی، معاون درمان پیشین قدردانی کرد و گفت: دکتر معزی در مقاطع حساس و پرتنش، توانست با مدیریت مؤثر، موفق عمل کند و برای ایشان در ادامه مسیر آرزوی سلامتی و توفیق داریم.

دکتر بوستانی با اشاره به لزوم انعطاف‌پذیری در مدیریت حوزه سلامت، بر ضرورت بازنگری در استاندارد‌ها و قوانین تأکید کرد: استاندارد‌ها باید متناسب با شرایط محلی و بومی تعریف شوند و نمی‌توان یک الگوی واحد را برای اجرای مأموریت‌ها در کل کشور بدون در نظر گرفتن شرایط محلی به کار گرفت. مأموریت‌ها باید بر اساس اقتضائات منطقه تنظیم و اجرا شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با وجود اشاره به چالش‌های مالی موجود، بر عزم دانشگاه برای بهبود شرایط تأکید کرد و بیان داشت: در سال‌های اخیر با وجود تنگنا‌های مالی و بدهی‌های سنگین، تلاش‌های زیادی برای مدیریت بهینه منابع و پرداخت تعهدات صورت گرفته است. خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده، بخش قابل توجهی از بدهی‌های سنواتی از محل منابع داخلی و حمایت‌های ملی تأمین و پرداخت شده است.

وی افزود: افزایش هزینه‌های دارو، تجهیزات پزشکی و همچنین دستمزدها، فشار زیادی بر منابع مالی دانشگاه وارد کرده است. با این حال، پرداخت مستمر مطالبات پرسنل در اولویت قرار داشته و در هر دوره مبالغ قابل توجهی برای کارانه‌ها پرداخت می‌شود که نشان‌دهنده تعهد دانشگاه به کارکنان خدوم خود است.

دکتر بوستانی همچنین ابراز امیدواری کرد: با پیگیری‌های انجام شده و در صورت تحقق سهم مصوب دانشگاه از منابع دولتی، بخش عمده‌ای از مسائل مالی موجود مرتفع خواهد شد.

وی در پایان، به برنامه‌های آتی دانشگاه برای ارتقاء زیرساخت‌ها اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: یکی از اولویت‌های دانشگاه، جابجایی و ساماندهی ساختمان‌های ستادی و توسعه و استانداردسازی بخش‌های مهمی، چون دیالیز و آشپزخانه‌های مرکزی است. این اقدامات با همکاری و همدلی خانواده بزرگ جندی شاپور انجام خواهد شد تا بتوانیم رسالت‌های دانشگاه در حوزه سلامت را به بهترین نحو محقق کنیم.