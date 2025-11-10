به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بوکان با اشاره به مایه کوبی دام‌ها در این شهرستان گفت: تمام دام‌های واقع در شعاع ۱۰ کیلومتری کانون‌های تب‌برفکی مایه‌کوبی شده‌اند.

اسماعیل محمدیان افزود: هم‌اکنون عملیات مایه‌کوبی علیه سویه جدید بیماری تب‌برفکی با همکاری چهارگروه دامپزشکی درمحور‌های ایل‌گورک، مسیر برهان، حمامیان و جاده میاندوآب در حال انجام است.

محمدیان، با اشاره به کنترل وضعیت بیماری و خروج آن از حالت تهاجمی اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود در این مرحله بیش از ۱۵ هزار رأس دام سنگین علیه بیماری تب‌برفکی مایه‌کوبی شوند.

وی گفت: در مرحله نخست این طرح که بهار امسال اجرا شد، بیش از ۲۵ هزار رأس دام سنگین در این شهرستان مایه‌کوبی شده بود.

محمدیان، همچنین با تأکید بر ممنوعیت هرگونه جابه‌جایی دام در زمان مایه کوبی تصریح کرد: خودرو‌هایی که به‌صورت غیرمجاز اقدام به حمل دام کنند، به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بوکان، همچنین با اشاره به ادامه تعطیلی میدان دام شهرستان بوکان برای چهارمین هفته پیاپی افزود: این بازار پس از پایان کامل عملیات مایه‌کوبی، فروکش کردن بیماری و با مجوز اداره‌کل دامپزشکی آذربایجان‌غربی بازگشایی می‌شود.

وی اضافه کرد: پیش از شیوع تب‌برفکی، بازار دام بوکان هر هفته روز‌های شنبه دایر بود و به‌طور میانگین بیش از سه هزار رأس دام سبک و سنگین از شهرستان‌های مختلف منطقه در آن خرید و فروش می‌شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بوکان، از دامداران خواست از هرگونه جابجایی دام بدون اخذ مجوز بهداشتی و قرنطینه‌ای و ورود افراد متفرقه به محوطه دامداری جلوگیری کرده و در صورت مشاهده هرگونه بیماری دامی با کارشناسان شبکه دامپزشکی بوکان تماس بگیرند.