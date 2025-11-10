مرکز جامع سنجش و مداخله به‌هنگام رشدی در زمینه تشخیص به‌موقع اختلالات یادگیری کودکان فعالیت می‌کند.

آگاهی و مشاوره به والدین؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مرکز جامع سنجش، آموزش توانبخشی و مداخله به بهنگام رشدی تربیتی با هدف ارائه خدمات تخصصی به کودکان دارای نیاز‌های ویژه و خانواده‌های آنان در شهرستان خمین در حال ارائه خدمت به دانش آموزان می‌باشد.

مسئول مرکز جامع سنجش، آموزش توانبخشی و مداخله به بهنگام رشدی تربیتی خمین گفت: این مرکز با هدف ارتقای کیفیت خدمات توانبخشی، آموزش و مداخلات بهنگام برای کودکان در سنین رشد فعالیت خود را آغاز کرده است.

فرحناز توکلی افزود: در این مرکز، خدمات ارزیابی و سنجش رشدی، گفتاردرمانی، کاردرمانی، مشاوره خانواده و آموزش ویژه برای کودکان دارای تأخیر رشدی و اختلالات یادگیری ارائه می‌شود.

او گفت: ارائه خدمات تخصصی با رویکرد چندرشته‌ای و بهره‌گیری از کارشناسان مجرب از جمله برنامه‌های این مرکز برای حمایت از خانواده‌ها و ارتقای سطح سلامت روان و اجتماعی کودکان است.

مسئول مرکز جامع سنجش، آموزش توانبخشی و مداخله به هنگام رشدی تربیتی خمین این را هم گفت که آگاهی‌بخشی به والدین درباره اهمیت مداخله زودهنگام و تشخیص به‌موقع مشکلات رشدی از اهداف اصلی این مجموعه به شمار می‌رود.