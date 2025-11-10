پخش زنده
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خوزستان گفت: رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان با هدف آشنایی دانشجویان با نهاد نظارت بر قوانین مجلس شورای اسلامی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابوالحسن معماری در گفتوگو با خبر سیمای خوزستان افزود: چهارمین دوره رقابت علمی شبیهسازی شورای نگهبان با محوریت نظارت بر مصوبات همزمان در پنج استان خوزستان، تهران، خراسان رضوی، کرمان و آذربایجان غربی و با هدف آشنایی دانشجویان حقوق و رشتههای مرتبط با وظایف و جایگاه شورای نگهبان برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه ثبت نام در این رقابت علمی از طریق پایگاه اینرنتی به نشانی formafzar.com/form/lqje ۹ تا فردا بیستم آبان ادامه دارد، بیان کرد: علاقمندان میتوانند در گروههای ۴ تا ۶ نفری به همراه یکی از مربیان که از استادان دانشگاه میباشد در این رقابت شرکت نمایند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خوزستان خاطر نشان کرد: پس از برگزاری این رقابتها، پنج گروه برتر از هر استان به مرحله نهایی که در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد، راه خواهند یافت.