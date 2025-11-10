پخش زنده
امروز: -
مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان: محور همایش فاطمیون سبک و سیره زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) بود که باید در این برهه از زمان بیشتر مورد توجه باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حجت الاسلام سالاری مکی با بیان اینکه این همایش ویژه رؤسای هیئتهای مذهبی و هیئت امنای مساجد در آستانه دهه فاطمیه برگزار شد، افزود: طراحی و برنامه ریزی عملیات برای ایام پیش را با اولویت سیره زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و آنچه که گفتمان مقاومت در سیره زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها نسبت به پشتیبانی از ولایت و تعالی خانواده هست، انجام شد.
وی گفت: دغدغه هیئتهای مذهبی در این همایش مطرح و در خصوص نقش آفرینی هیئتهای مذهبی در اجتماع در خصوص سیره حضرت زهرا سلام الله علیها عنوان شد.
مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان افزود: برگزاری جلسات انس با شهدا و عمق بخشی به روضههای خانگی در ایام فاطمیه و تاکید بر جایگاه تعالی خانواده و مادر مقاوم با توجه به جنگ شناختی که در پیش رو داریم مورد توجه است و در تلاشیم سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مورد توجه همگان قرار گیرد.