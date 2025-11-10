به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در نشست هم اندیشی اصحاب فرهنگ و هنر فریدونشهر از عضویت ۵ هزار نفر از اهالی فرهنگ وهنر استان در صندوق اعتباری هنر خبر داد و گفت: در استان ۳ هزار و۶۰۰ موسسه فرهنگی و هنری فعال است.

سید مهدی سیدین نیا با اشاره به کمبود نیروی انسانی در ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌های غرب استان گفت: این شهرستان‌ها در سال‌های اخیر ۶ مجوز جذب نیروی انسانی داشتند که استفاده نشده و بلاتکلیف مانده است و به دنبال اخذ مجوز‌های جدید از طریق سازمان اداری و استخدامی کشور هستیم.

حمید رحیمیان فرماندار فریدونشهر نیز با اشاره به تنوع اقوام، زبان و ادیان در این شهرستان و ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و گردشگری گفت: با هدف معرفی ظرفیت‌ها اقوام پنجگانه شهرستان و همچنین توسعه صنعت گردشگری، هفته فرهنگی شهرستان فریدونشهر برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری وگردشگری برگزار می‌شود.