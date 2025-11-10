به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فراخوان سومین‌جشنواره فضای مجازی را با هدف بسیج عمومی در عرصه روایتگری ملی (جهادهمگانی تبیین) منتشر کرد .

این رویداد، با تمرکز بر ارزش‌هایی، چون اقتدار خودکفایی و سبک زندگی اسلامی-ایرانی طراحی شده است .

از تمامی فعالان رسانه‌ای کشور دعوت شد ، آثار خود را تا ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ به این رویداد ارسال کنند.

این رویداد که تحت نظارت اداره عقیدتی سیاسی نزاجا برگزار می‌شود، تأکیدی صریح بر نقش کلیدی رسانه‌های دیجیتال در تقویت انسجام ملی و ارائه تصویری دقیق از توانمندی‌های دفاعی کشور دارد.

تمرکز این دوره بر موضوعاتی است که مستقیماً با دغدغه‌های امروز جامعه هم‌راستاست.

محور‌هایی نظیر «ارتش و جنگ تحمیلی دوم»، «ارتش، اقتدار و امیدآفرینی» و «ارتش و مهارت‌افزایی»، نشان می‌دهد که هدف صرفاً یادآوری گذشته نیست، بلکه تبیین نقش نیروی زمینی در تأمین امنیت پایدار و همچنین انتقال دانش تخصصی به جامعه هدف است.

یکی از محور‌های برجسته که بازتاب‌دهنده تحولات اخیر صنعتی در مناطقی، چون خوزستان است ، موضوع «سرمایه اجتماعی ارتش» می‌باشد این محور مستلزم آن است که تولیدکنندگان محتوا به تأثیر نقش نهاد‌های نظامی‌ در پویایی اقتصادی و توسعه صنعتی کشور نیز بپردازند.

این جشنواره، برخلاف رویداد‌های داخلی، به طور خاص بر مشارکت گسترده عموم مردم و به‌ویژه فعالان فضای مجازی، بلاگر‌ها و تولیدکنندگان محتوای حرفه‌ای تأکید دارد.

بخش‌های رقابتی شامل «مدیریت، راهبری و توسعه سکو‌های انتشار» (کانال، صفحه، وب‌سایت) و «تولید محتوای فضای مجازی» (شامل بازی موبایلی، موشن‌گرافیک، پادکست و کتاب صوتی) طراحی شده‌اند. ا

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات دقیق‌تر درباره نحوه شرکت و ارسال آثار خود، به کانال رسمی جشنواره در پیام‌رسان‌های ایتا یا تلگرام به آدرس: https://eitaa.com/jahat۳nezaja ، https://t.me/jahat۳nezaja مراجعه کنند.