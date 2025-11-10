مصرف مداوم عصارههای طعمدهنده میتواند باعث بیماریهای قلبی عروقی شود
مدیر اداره غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر میگوید: مصرف مداوم عصارههای طعمدهنده آماده غذایی میتواند در افراد باعث بیماریهای قلبی عروقی شود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ سید محمد حسین رکابپور در خصوص عصارههای طعمدهنده غذایی بیان کرد: این عصارهها از جمله افزودنیهای غذایی پرطرفدار هستند که به دلیل طعم قوی و غنی در طیف گستردهای از غذاها کاربرد دارند.
وی افزود: مصرف این عصارهها برای گروههای پرخطر همانند بیماران با فشارخون بالا یا قلبی عروقی (به دلیل سدیم بالا)، بیماران کلیوی، کودکان خردسال و افراد حساس به MSG (مونو سدیم گلوتامات) یا لاکتوز توصیه نمیشود.
مدیر اداره غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ادامه داد: عصارههای طعمدهنده غذایی با تغلیظ مواد مغذی و طعمدهندههای موجود در گوشت گاو، گوسفند و یا مرغ تهیه و بهصورت پودر، مایع یا قرص عرضه میشوند.
وی به مضرات و محدودیتهای عصارههای طعمدهنده آماده غذایی اشاره کرد و گفت: مقادیر این عصارهها در مقایسه با عصارههای خانگی طبیعی بسیار کمتر است همچنین این عصارهها به دلیل غلظت بالا و محتوای نمک زیاد باید به مقدار کم استفاده شوند.
رکاب پور در خصوص نوع مصرف عصارههای آماده غذایی، اظهار کرد: اولویت همیشه با عصارههای طعمدهنده طبیعی است و مصرف متعادل عصارههای آماده حدود ۳ تا ۴ بار در ماه برای افراد سالم مشکلی ندارد همچنین قابل ذکر است عصارههای طعمدهنده آماده غذایی به دلیل ارزش تغذیهای پایین نباید بهطور روزمره استفاده شوند.
مدیر اداره غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به انتخاب محصول با کیفیت و دارای استانداردهای بهداشتی تأکید کرد و گفت: توجه به برچسب نشانگر رنگی تغذیهای و شماره پروانه بهداشتی ساخت، بر روی محصولات یک راهنمای مطمئن برای انتخاب مواد غذایی سالمتر است.