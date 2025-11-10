به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان جرقویه در این آیین گفت: روحیه ایثار، مقاومت و جانفشانی برای اصول مسلم اسلام و انقلاب هر روز در قلب جوانان این مرز و بوم بیش از پیش شعله ور‌تر می‌شود.

سرهنگ پاسدار سیدمهدی فاطمی افزود: اولین شهید طلبه ارتش جمهوری اسلامی در دوران دفاع مقدس به روستای رامشه تعلق دارد

خاطره گویی رزمندگان، اجرای دکلمه و گروه سرود، نمایش صحنه‌ای و تقدیر از دانش آموزان برتر فرهنگی از بخش‌های دیگر این آیین بود.