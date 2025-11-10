به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ علی اشرفی گفت: پس از گزارش ورود سویه جدید به کشور طی دو ماه گذشته تعداد ۱۵ کانون بیماری در استان شناسایی شده که تاکنون سویه جدید متعاقب انجام آزمایش‌های تشخیصی توسط مرکز ملی تشخیص در چهار کانون مورد تایید قرار گرفته و واکسن مورد نیاز برای مدیریت کانون‌ها از سازمان دامپزشکی دریافت شده است.

وی با بیان اینکه در موضوع کانون یابی، همکاری دامداران اهمیت بسزایی دارد، گفت: اطلاع رسانی به موقع به دامپزشکی اهمیت زیادی دارد که در صورت گزارش موارد مشکوک، کارشناسان دامپزشکی به محل اعزام شده و نمونه برداری از دام‌های مشکوک انجام می‌گیرد و جهت تعیین سویه عامل به آزمایشگاه مرجع ارسال و اقدامات پیشگیرانه مقتضی در شعاع کانون انجام می‌شود.

اشرفی با بیان اینکه سویه‌های مختلف بیماری تب برفکی و علائم آن یکسان است، گفت: اغلب دامداران از بیماری تب برفکی آگاهی دارند، اما بخشی از عوارض این بیماری‌ها بروز ضایعات تاولی در پستان دام‌های شیری، تلفات گوساله‌ها و کاهش وزن در دام‌های گوشتی است.

به گفته وی، اگر بیماری تب برفکی به موقع شناسایی و کنترل نشود، شیوع آن می‌تواند خسارت‌های سنگین و جبران ناپذیری به صنعت دامپروری کشور وارد کند.

اشرفی از دامداران درخواست کرد: از رفت و آمد‌های غیرضروری افراد در واحد دامپروری به ویژه افرادی که به هر نحو، با دام و فرآورده‌های دامی در تماس هستند یا به میادین دام تردد می‌کنند، ممانعت کنند.

وی گفت: در صورت مشاهده هرگونه علائم بالینی در گله یا سایر نشانی‌های بیماری، مراتب را در اسرع وقت به اطلاع اداره دامپزشکی شهرستان محل سکونت برسانند یا با شماره تلفن ۱۵۱۲ تماس حاصل کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان با تاکید بر اینکه تاکنون واکسیناسیون ۴۰ هزار دام سنگین در استان انجام شده است، گفت: این اقدام بین ۸۰ تا ۹۰ درصد دامداری‌های صنعتی به ویژه گاوداری‌های شیری را شامل می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه واکسیناسیون گاو‌های شیری دامداری‌های صنعتی استان انجام شده است و مشکلی در آنها وجود ندارد، گفت: بیشترین موارد کانون‌های شناسایی شده در مناطق روستایی استان گزارش شده که اقدامات واکسیناسیون و پیشگیری در حال انجام است.