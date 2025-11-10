اسلام منشأ تحول در ادبیات عرب بود و مضامین شعر، زمانی که به مدح پیامبر بپردازد، سرشار از ایمان، رحمت، هدایت، اخلاق، جهاد و رشادت و ایثار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این جشنواره بین المللی جشنواره بین‌المللی شعر نبی رحمت گفت: این رویداد بین‌المللی با هدف تولید و ترویج محتوای فرهنگی و هنری در راستای پاسداشت و گرامیداشت پیامبر مکرم اسلام (ص) و در پی تصویب در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی (OIC) به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) برگزار شده است.

غلامعلی حداد عادل افزود: ۵۷ سال پیش حسینیه ارشاد، مسابقه شعر فارسی به مناسبت آغاز پانزدهمین قرن بعثت برگزار کرد و افتخار شاعران بزرگ ما از آغاز تا به امروز این است که شعری در وصف و مدح پیامبر (ص) سروده‌اند و شعر نبوی امروز، به مسائل روز و مبارزه با ظلم و عدالت طلبی گروه خورده است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هم در این رویداد بین المللی گفت: ایران هراسی و اسلام هراسی نشان از شکل گیری نظم جدیدی بر ضد استکبار جهانی است.

حجت‌الاسلام محمد مهدی ایمانی پور افزود: استقبال از این جشنواره، مقابله با تحریف‌های دشمنان، معرفی اسلام و پیامبر اسلام در قالب شعر، حرکتی مؤثر است.

وی ادامه داد: هزار و ۵۰۰ اثر به دو زبان فارسی و عربی به دبیر خانه جشنواره ارسال و در دو جلد کتاب منتشر شد.

این جشنواره با حضور شاعران و ادیبانی از کشور‌های مختلف از جمله ایران، کویت، هند، عراق، پاکستان، افغانستان و کشور‌های عربی و اسلامی، صحنه‌ای از همگرایی اصحاب ذوق و هنر است.