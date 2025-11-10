با حضور سردار محمدی اصل فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل و مسئولان شهرستان نیر نمایشگاه و جشنواره اسوه بسیج شهرستان نیر درمحل سالن ورزشی شهید جلیل پور سپاه شهرستان گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل در مراسم افتتاح نمایشگاه اسوه ویژه پایگاه‌های بسیج در شهرستان نیر، اظهار کرد: ما در شرایط حساس جنگ نرم و سایبری با دشمن قرار گرفتیم و آنها تلاش می‌کنند تا با ترفند‌های مختلف و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های متنوع ملت ایران را مورد هجمه‌های متعدد فکری، روحی و روانی قرار دهند.

سردار محمدی اصل افزود: در این شرایط حساس و خطیر بهترین راهکار شفافیت حضور و همراهی با مردم و ارائه خدمات در سنگر خدمت‌رسانی خالصانه و صادقانه است که می‌تواند دشمن را در رسیدن به اهدافش ناامید کند.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل تصریح کرد: مجموعه سپاه و بسیج در سنگر خدمت‌رسانی به مردم به صورت شبانه‌روزی و مخلصانه فعالیت‌های خوبی را انجام داده و همچنان به صورت محله‌محور این پشتیبانی‌ها و حمایت‌ها ادامه دارد.

محمدی‌اصل گفت: بسیج سازندگی سپاه استان در کنار سایر دستگاه‌ها خدمات رفاهی و آسایشی متعددی را به نفع روستاییان و مناطق کمتر توسعه یافته انجام می‌دهد که این امر خود رضایتمندی بیشتر را فراهم می‌آورد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: همه این هدف‌گذاری‌ها با رویکرد جلب رضایت مردم و ایجاد فرصت‌های اشتغال و رسیدن به مرز خودکفایی انجام می‌شود تا ما بتوانیم منویات مقام معظم رهبری را در حوزه اقتصادی به ویژه حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها در تقویت نظام تولید انجام داده و به نتیجه برسانیم.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل اضافه کرد: در این شرایط تنها راه پیشرفت، توسعه و آبادانی کشور بهره‌گیری از ظرفیت نهاد‌های انقلابی و جلب مشارکت مردم در صحنه‌های مختلف است که خود این امر می‌تواند زمینه‌ساز آگاهی بیشتر و دفع توطئه‌ها و نیرنگ‌های دشمنان باشد.

محمدی‌اصل بیان کرد: دشمن تلاش می‌کند تا با برجسته کردن نقاط ضعف و کاستی کشورمان و یا شایعه‌سازی‌ها انحراف افکار عمومی را انجام دهد، اما به معنای واقعی این حرکت‌ها با حضور قدرتمند در صحنه دفاع از انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن نتیجه عکس خواهد داد.

وی یادآور شد: برگزاری نمایشگاه‌های اسوه در آستانه هفته بسیج در حقیقت انعکاسی از فعالیت‌های بسیج در صحنه‌های مختلف است که امروزه به شکل محله‌محور و با مشارکت گروه‌های مختلف، فعالیت‌های متنوع انجام می‌شود.