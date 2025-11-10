به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سردار محمدحسین رجبی فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در آیین افتتاحیه نمایشگاه و جشنواره استانی اسوه که در سالن شماره ۲ نمایشگاه بین‌المللی ارومیه برگزار شد، ضمن قدردانی از همه حاضران و شرکت‌کننده در مراسم، گفت: در سپاه یک شعار راهبردی عنوان کردیم که با این شعار میدان‌های گسترده‌ای را از طریق بسیج و سپاهیان برپا کرده‌ایم که این شعار " امنیت پایدار و معیشت پایدار است".

وی ادامه داد: امنیت در استان ما جاری و ساری است که از این بابت خداوند متعال را شاکر هستیم، برقراری معیشت پایدار نیز یکی از مهم‌ترین وظایف است که در این راستا نیز گام‌های بلندی برداشته‌ایم.

این مسئول خاطرنشان کرد: توانمندی‌های بسیار ارزشمند موجود در جای جای استان، ظرفیت‌های خوب و فراوان همچنین افکار و تلاش‌های خوب باعث شده که کار‌های ارزشمندی در طول سال‌های گذشته صورت بگیرد.

رجبی ابراز امیدواری کرد که این نمایشگاه توانمندی‌های استان را به تصویر بکشد، گفت: دشمن در این مقطع از زمان به کشور ما چشم دوخته است تا نارسایی‌ها را ناکارآمدی جلوه دهد، که این نمایشگاه فرصتی برای تبیین خدمات و اقدامات نظام است.

سردار امان‌الله گشتاسبی در ادامه مراسم گفت: پایگاه‌های بسیج در همه عرصه‌ها در حال تلاش بوده و نماد تلاش و مجاهدت سپاه‌های استانی هستند که این نمایشگاه فرصتی مناسب است تا همه اقدامات و خدمات به تصویر کشیده شود.

وی با بیان اینکه ۳ هزار پایگاه مقاومت بسیج در این استان وجود دارد، گفت: به واسطه پایگاه‌ها می‌توان نگاه و فرهنگ بسیج را در جامعه گسترش داد و نسل جدید را زیر چتر انقلاب قرار داد، بنابراین لازم است پایگاه‌های مقاومت بسیج در همه عرصه‌ها فعالیت کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: غرش موشک‌های نظام هیمنه استکبار جهانی را در هم ریخت، دشمن در حوزه جنگ نرم دوباره فعال شده، که لازم است دسیسه‌های موجود در این زمینه را با هوشیاری خنثی کنیم.

معاون بسیج مساجد و محلات سپاه شهدای آذربایجان‌غربی عباس‌زاده در ادامه این مراسم گفت: نمایشگاه اسوه در همه شهرستان‌ها با حضور ۳ هزار پایگاه و نمایشگاه شهرستانی با حضور ۲۹۰ پایگاه برگزار شده و ۶۵ پایگاه به مرحله استانی راه یافتند

برگزیدگان به مرحله کشوری راه می‌یابند سال قبل ۵ کشور به مرحله کشوری راه یافت و به عنوان پایگاه برتر انتخاب شد.

وی هدف از برپایی نمایشگاه را ارائه تجربیات و یافته‌ها و ارائه خدمات به ولی‌نعمت‌های انقلاب عنوان کرد و گفت: از همه برای برگزاری نمایشگاه قدردانی می‌کنم.