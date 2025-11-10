پخش زنده
فروش ۶۴ شرکت بورسی فعال صنعت فلزات اساسی در اولین ماه پاییز با ۱۷ درصد رشد به ۱۲۹ همت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس گزارش اداره میزهای صنعت و رتبهبندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار صنعت فلزات اساسی با ۶۴ شرکت فعال، یکی از بزرگترین صنایع بازار سرمایه محسوب میشود.
از این میان ۵ شرکت در فهرست ۵۰ شرکت بزرگ بازار قرار دارند که بخش عمدهای از ارزش و حجم معاملات صنعت فلزات اساسی را به خود اختصاص میدهند.
در مهر امسال مجموع فروش شرکتهای فعال در فلزات اساسی به ۱۲۹ همت رسید که نسبت به شهریور رشد ۱۷.۲ درصدی داشته است. این رشد در شرایطی ثبت شده که بخش عمدهای از بازارهای جهانی روندی باثبات یا نزولی را تجربه کردهاند.
در اولین ماه پاییز ۴ شرکت فعال صنعت فلزات اساسی که در جمع ۵۰ شرکت بزرگ بازار سرمایه قرار دارند، توانستهاند تغییرات فروش بیش از ۲۰ درصدی را نسبت به مرداد ثبت کنند. اصلیترین دلیل رشد مبلغ فروش این صنعت ثبات نسبی نرخهای جهانی و تقاضای داخلی بوده است.
در اولین ماه پاییز نماد «فخوز» نسبت به شهریور ۱۰۵ درصد افزایش در مبلغ فروش داشته است. مبلغ فروش این شرکت از ۴ هزارو ۳۸۴ میلیارد تومان در شهریور به ۸ هزارو ۹۷۳ میلیارد تومان در مهر رسیده است. براین اساس دلیل عمده افزایش فروش این نماد، افزایش ۱۳۹ درصدی در مقدار فروش داخلی بلوم و بیلت و افزایش ۹۵ درصدی در مقدار فروش داخلی اسلب در مرتبه دوم است.
از سوی دیگر در مهر امسال نماد«فایرا»، نسبت به شهریور ۴۵ درصد افزایش در مبلغ فروش داشته و از ۲ هزار و ۹۵۵ میلیارد تومان در شهریور به ۴ هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان در مهر رسیده است. بهطوری که عمده تغییرات فروش این شرکت در مرتبه اول مربوط به فروش صادراتی شمش خالص است که ۱۵۳ درصد افزایش داشته و در مرتبه دوم قیمت فروش داخلی این محصول است که ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده و در مرتبه بعدی فروش داخلی شمش بیلت است که مقدار فروش آن ۱۱۶ درصد افزایش داشته است که عمدتا بابت افزایش نرخ ارز است.
همچنین، نماد «فجهان» نسبت به شهریور ۳۷ درصد افزایش در مبلغ فروش داشته و از ۴ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان در شهریور به ۵ هزار و ۸۷۸ میلیارد تومان در مهر رسیده است. بهطوری که عمده افزایش فروش داخلی این نماد مربوط به مقدار فروش داخلی آهن اسفنجی است که ۱۰۵ درصد افزایش و قیمت آن ۴ درصد افزایش پیدا کرده است.
مبلغ فروش نماد «فملی» هم از ۲۱ هزار و ۹۷۳ میلیارد تومان در شهریور به ۲۹ هزار و ۱۹۳میلیارد تومان در مهر رسیده که بیشترین مقدار بزرگترین تاثیر در افزایش فروش این شرکت مربوط به فروش داخلی کاتد است که مقدار فروش آن ۲۵ درصد و قیمت آن ۱۴ درصد افزایش داشته است و در مرتبه بعدی این محصول به سبد محصولات صادراتی در مهر اضافه شده است و در مرتبه بعد قیمت و مقدار فروش داخلی کنستانتره مس بهترتیب ۲۷ درصد و ۱۵ برابر افزایش داشته و موجب شد رشد ۳۳ درصدی را تجربه کند.
روند بازارهای جهانی
روند قیمت فلزات در بازارهای جهانی در مهر۱۴۰۴ متعادل بوده به طوری که نرخ جهانی مس با رشد ۷ درصدی به ۱۰,۶۷۲ دلار در هر تن در مهر رسیده، این افزایش، چشمانداز مثبتی برای شرکتهای فعال در زنجیره مس ایجاد کرده است.
از سوی دیگر نرخ جهانی آلومینیوم رشد ۷ درصدی داشته و در مهر در سطح ۲,۸۰۹ دلار در هر تن بوده است.
همچنین نرخ ورق گرم در سطح ۸۱۳ دلار در هر تن بوده و ۲ درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.