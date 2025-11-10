پخش زنده
امروز: -
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در اطلاعیهای اعلام کرد: داوطلبان آزمون وکالت ۱۴۰۴ صرفا از طریق سازمان سنجش آموزش کشور میتوانند نسبت به ثبت اعتراض و پیشنهادهای خود اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بر اساس مفاد قرارداد میان سازمان سنجش آموزش کشور و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) طراحی و تدوین سوالات آزمون برعهده سازمان سنجش است.
در این قرارداد مقرر شده است: پاسخگویی به اعتراض متقاضیان درباره نحوه برگزاری و سوالات آزمون وکالت، تا ۷ روز پس از برگزاری آزمون و درج اعتراض توسط متقاضی(در قسمت مربوطه اعلام شده توسط سازمان سنجش) انجام و پس از دریافت همه اعتراضات و بررسی آنها از طریق سازمان سنجش نتیجه به متقاضی اعلام خواهد شد.
بدیهی است امکان اعتراض بعد از تاریخ مذکور و پس از اعلام نتایج نهایی وجود ندارد؛ لذا داوطلبان آزمون وکالت ۱۴۰۴ صرفا از طریق سازمان سنجش آموزش کشور میتوانند نسبت به ثبت اعتراض و پیشنهادهای خود اقدام کنند.