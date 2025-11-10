پخش زنده
برداشت زعفران از ۴ هکتار از زمین های زیر کشت این محصول در بهمن شهرستان آباده آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول مرکز جهاد کشاورزی بهمن گفت: سطح زیر کشت زعفران در بهمن در مقایسه با پارسال، یک هکتار افزایش یافته است.
سعید یعقوبی افزود: پیش بینی میشود کشاورزان بهمنی در پایان برداشت این محصول، ۱۶ کیلوگرم زعفران از مزارع این منطقه برداشت و روانه بازار مصرف کنند.
او با بیان اینکه برداشت زعفران تا اواخر آبان ادامه دارد، بیان کرد: کاهش هزینه کاشت، کم آب بر بودن و صرفه اقتصادی از مزایای گیاه دارویی زعفران است.