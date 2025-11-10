مدیر پردیس سینمایی سینما فلسطین همدان از ظرفیت هزار و ۳۰۰ صندلی در سینما‌های استان همدان و استقبال مردم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مهدی قره خانی افزود: در استان همدان در پردیس سینما قدس ظرفیت ۴۰۰ نفر، ۳۵۰ نفر در سینما فلسطین، ۲۰۰ نفر در سینما فرهنگ مجتمع آوینی و ۳۵۰ نفر در سینما فلسطین ملایر، برای خدمت رسانی به علاقمندان سینما فعال هستند.

او از نمایش ۱۲ فیلم در این سینما‌ها خبر داد و گفت: به خاطر استقبال زیاد مردم در روز‌های سه شنبه و پنج شنبه، یک نوبت پخش فیلم درسینما را افزایش داده‌ایم و تا ساعت ۲۴ سالن‌های سینما باز است.

مدیر پردیس سینمایی سینما فلسطین همدان تاکید کرد: هم اکنون فیلم‌های مجنون، یوز، کج پیله، آقای زالو، غریزه، مرد عینکی، قرمز یواش، بچه مردم، قسطنطنیه، شاه نقش، ناتور دست، گوزن‌های اتوبان و ملکه آلیشون روی پرده سینما‌های استان همدان است.