قائم مقام وزیر میراث‌فرهنگی تاکید کرد: باید برنامه ای برای بحران در میراث فرهنگی طراحی شود. ۴۳ هزار اثر تاریخی به ثبت رسیده و بیش از یک میلیون از آثار تاریخی تاکنون ثبت نشده است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما علی دارابی در دهمین «کنفرانس جامع مدیریت بحران با رویکرد فناوری‌های نوین و کاربردهای هوش مصنوعی» که در سالن اجتماعات موزه ملی ایران برگزار شد، اظهار داشت: باید سطح دانش و آگاهی ها درباره بحران و اقدامات پیشگیرانه به خصوص در حوزه میراث فرهنگی ارتقا یابد و همکاری های بین بخشی در سطح ملی و بین المللی داشته باشیم.

وی افزود: یکی از مشکلات اساسی در نظام حکمرانی، ساختار، تشکیلات و بروکراسی و در این شرایط امر هماهنگی کار مشکلی است.

دارابی تصریح کرد: در حوزه گردشگری و بحران نیاز به اتاق وضعیت و فرماندهی واحد داریم. ۱۵ کشور در همسایگی ما قرار دارد و بحران های گوناگون طبیعی و جنگ ما را تهدید می کند.

معاون وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر اینکه باید نگاه به ساختار و حکمرانی تغییر کند، گفت: با وجود همه تلاش های مردم و دستگاه ها، همیشه در پیچ تاریخی و مقطع حساس تاریخ زندگی می کنیم.

دارابی با اشاره به وقوع جنگ ۱۲ روزه گفت: پس از وقوع جنگ بلافاصله همه دست به کار شدند تا از آثار تاریخی حفاظت کنند و باید برنامه ای را برای بحران در میراث فرهنگی طراحی شود.

وی افزود: این نشست برای مبادله دانش در حوزه مدیریت بحران در حوزه میراث فرهنگی است. تعریف واحدی از بحران نداریم. باید گفتمان مشترکی درباره معنا و مفهوم بحران داشته باشیم که یکی از مسائل اصلی، غیرمنتظره بودن آن است و باید ابعاد مختلف آن را مدیریت کنیم.

دارابی با بیان اینکه در دسته بندی بحران ۶ دسته به رسمیت شناخته شده که یکی بحران فرهنگی است، گفت: مدیریت بحران مقابله با تهدیدات نیست بله صیانت از هویت تاریخی جامعه و دارایی های نیاکان ماست. افزون بر این میراث ناملموس ما نظیر سنت، آداب و رسوم باید در نظر گرفته شود که حس تعلق را بازگو می کند.

وی تصریح کرد: ایران جزو ۱۰ کشور متمدن و تاریخی دنیاست و در حوزه میراث ناملموس در چهار سال اخیر از رتبه هفتم به چهارم صعود کردیم.

وی اضافه کرد: امسال هنر آینه کاری به عنوان میراث ناملموس به ثبت جهانی خواهد رسید. وقتی در حال ثبت جهانی محوطه ها و غارهای پیش تاریخ بودیم رئیس یونسکو گفت تاکنون اثری با قدمت ۶۳ هزار سال در این سازمان به ثبت نرسیده است و نخستین بار محوطه ها و غارهای لرستان با این قدمت در دنیا در یونسکو به ثبت می رسد.

دارابی گفت: در حوزه میراث فرهنگی ۱۴ هزار بنای تاریخی و ۲۳ هزار محوطه تاریخی در کشور وجود دارد که به دست ما برای حفاظت سپرده شده است اما دولت برای حفاظت از همه آنها اعتباری ندارد. باید نهضت مردمی راه بی‌اندازیم و سواد میراثی را ارتقا دهیم تا مردم خود را برای حفظ میراث فرهنگی در خط مقدم ببینند.ما راهی جز اینکه آموزش ببینیم و آموزش دهیم نداریم. سمن ها (سازمان های مردم نهاد) هم برای حفاظت از میراث فرهنگی باید پای کار بیایند.