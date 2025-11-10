به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر آبفای خوروبیابانک،هزینه اجرای این طرح را بیش از ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار بیان کرد و گفت: برای اجرای این طرح به طول ۴ هزار متر، لوله‌های پلی‌اتیلن به قطر ۹۰ میلی‌متر با ظرفیت ۸ لیتر در ثانیه از طریق دستگاه آب‌شیرین‌کن تصفیه و وارد شبکه آبرسانی می‌شود.

مسعود وفایی نائینی حذف تانکر‌های آبرسانی سیار و کاهش هزینه‌های تأمین آب را از مزایای اجرای این طرح دانست و افزود: با نصب شیر‌های برداشت در معابر عمومی، دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم و مطمئن تسهیل می‌شود.