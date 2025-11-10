به گزرش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ، سومین سوگواره تجسمی «کوچه‌های بنی‌هاشم»، بزرگترین اقدام مشترک گروه‌های فرهنگی و جهادی شهرستان سیرجان، با استقبال کم‌نظیر مردم و شخصیت‌های برجسته کشوری و استانی در مصلای بزرگ سیرجان روبرو شده و به نمایش عظمت و مقاومت حضرت زهرای مرضیه (س) می‌پردازد.

حجت الاسلام مسلمی‌زاده، امام جمعه سیرجان، باقدردانی از مشارکت کم‌نظیر مردم در این رویداد، تأکید کرد: “هنر، کارآمدترین زبان برای انتقال معارف اهل بیت به نسل جوان است و سوگواره «کوچه‌های بنی‌هاشم» نماد موفقی از پیوند شور فاطمی با زبان روزآمد هنر است. ”

این سوگواره با تلاش ده‌ها گروه جهادی و فرهنگی اجرا شده وبا بهره‌گیری از هنر فاخر تئاتر و جلوه‌های بصری، واقعه کوچه‌های بنی‌هاشم و حوادث مرتبط با ایام شهادت حضرت صدیقه کبری (س) را برای مخاطبان به تصویر می‌کشد.

دبیر اجرایی سوگواره نیز با اشاره به رویکرد مقاومت در این دوره، اعلام کرد: “هدف ما تبیین جایگاه حضرت زهرا (س) به عنوان الگوی کامل جهاد، بصیرت و مقاومت در برابر ظلم است؛ زیرا وی در شرایط سخت تاریخ اسلام، پرچمدار ایستادگی بودند. ”