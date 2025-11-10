سخنگوی وزارت امور خارجه، اعتراف صریح ترامپ به رهبری کردن تجاوز نظامی به ایران را اثبات کننده جنایت کاخ سفید در هر مرجع قضائی جهانی دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی در نشست خبری در واکنش به اعتراف ترامپ در مدیریت حمله به ایران، خاطرنشان کرد: اعتراف صریح رییس جمهور آمریکا مبنی بر رهبری حمله نظامی به ایران و رد ادعای قبلی وزیر امور خارجه این کشور، مسئولیت بین المللی و حقوقی کاخ سفید را در پی دارد.

وی گفت: این ادعا نزد سازمان ملل و شورای امنیت ثبت شده و دلیل روشنی بر جنایت آمریکا در هر محکمه ای خواهد بود.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی افزود: برای مستندسازی جنایت های رژیم صهیونیستی و پیگیری حقوقی آن با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری از جانب وزارت امور خارجه‌ در هر فرصتی استفاده و انجام می شود.

پیوستن قزاقستان به پیمان ابراهیم، اقدام نمایشی

سخنگوی وزارت امور خارجه، پیوستن قزاقستان به پیمان ابراهیم را با وجود سه دهه روابط این کشور با رژیم صهیونیستی، اقدامی نمایشی برای تدام تجاوزگری رژیم اشغالگر دانست.

آقای بقائی در نشست خبری گفت: رژیمی که مرتکب نسل کشی ادامه دار است، شایسته هیچ گونه شناسایی نیست و نگاه عادی سازی، باعث استمرار قانون شکنی می‌شود.

وی همچنین درباره دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه ایران و گروه‌های مقاومت عراق گفت: دخالت‌های آمریکا در امور داخلی عراق، همزمان با انتخابات این کشور، مضر است. امنیت، آبادانی و ثبات عراق برای ما خیلی با اهمیت است.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی درباره نشست آتی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی هم تاکید کرد: از همه ظرفیت‌ها برای صیانت از حقوق ملت ایران استفاده می‌شود.

آقای بقایی همچنین با اشاره به تجاوز ۱۲ روزه به ایران گفت: اقدام آمریکا و رژیم صهیونی به ایران نه فقط تجاوز به تمامیت سرزمینی ایران بلکه مغایر با همه معیار‌های جهانی و حاکی از سیطره یک جانبه گرایی در جهان بود.

وی درباره اتهام زنی دبیرکل ناتو علیه کشورمان هم گفت: در این که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت قاطع محسوب می‌شود، اجماع وجود دارد و تردیدی در این باره نیست، اما ناتو و همپیمانانش هر اقدام ناقض قانونی را که خودشان دارند، به دیگران منتسب می‌کنند.

آقای بقائی، جنگ افروزی ناتو را در افغانستان، نمونه‌ای از نقش مخرب و تنش آفرین این سازمان دانست و افزود: قانون شکنی ناتو و همپیمانانش در دو سال اخیر، بیش از گذشته هم بوده؛ بنابراین اتهام زنی آنان به ایران، سخیف و بی پایه است.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره رونمایی از گزارش سالانه نقض حقوق بشر در انگلیس و آمریکا گفت: وزارت خارجه طبق مصوبه مجلس موظف است که گزارش سالانه‌ای در این باره، مستندسازی و منتشر کند. این اقدام باعث می‌شود رویکرد منافقانه غرب درباره حقوق بشر، آشکار شود و در مجامع بین‌المللی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

آقای بقایی درخصوص نشست استانداران استان‌های ساحلی خزر هم گفت: این نشست به ابتکار ایران مطرح و با استقبال کشور‌های همسایه خزر، مواجه شد. این ابتکار در چارچوب اتصال موثر استان‌های همجوار با دریای خزر است که باعث گسترش روابط اقتصادی و تجاری می‌شود.

سخنگوی نهاد سیاست خارجی درباره نامه هموطنان ارمنی خطاب به مقام‌های انگلیسی هم خاطرنشان کرد: حدود بیست سال است که آقای ریچارد، شهروند ارمنی ایرانی در وضع بدی در انگلیس زندانی است. ادعا می‌کنند که آزادی او، باعث آسیب به شهروندان انگلیسی می‌شود که ادعای معقولی نیست، چون ما اعلام کردیم وی به ایران برگردند. وی، تبعه ایرانی است و فارغ از دین و قومیتش، حمایت از او برای ما اهمیت دارد.

وی همچنین روند روابط ایران و عربستان را در دوسال اخیر، بسیار مثبت دانست و افزود: سفر معاون حقوقی وزیر امور خارجه به عربستان، در همین چارچوب تعریف می‌شود. پیش‌از این هم دو وزیر بهداشت و گردشگری به عربستان سفر کردند که این نشان دهنده ادامه روند مثبت و همه جانبه روابط تهران - ریاض است.