دو و میدانی کاران نوجوان و جوان تربت حیدریه با کسب مقام قهرمانی تیمی در مسابقات دو صحرانوردی استان خراسان رضوی درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، سرپرست هیئت دو و میدانی تربت حیدریه گفت: با تلاش مربی جوان و پرتلاش شهرستان، رسول بلوچ قرایی تیم های نوجوانان و جوانان تربت حیدریه به مقام قهرمانی مسابقات دو صحرانوردی استان دست یافتند.

حسین شعبانی افزود: دو صحرانوردی نوجوانان به طول ۶ کیلومتر در محل ورزشگاه ثامن مشهد برگزار شد و اشکان عرب خزائی توانست مدال برنز این مسابقات را از آن خود کند و در همین مسابقه علی احدی مقام پنجم و پرهام خسروی مقام هشتم را به عنوان دیگر اعضای تیم نوجوانان تربت حیدریه کسب کردند.

در رده جوانان نیز که دوندگان مسیر ۸ کیلومتری را دویدند، جواد یعقوبی مدال نقره را کسب کرد و علی اصغر راشدنیا و محمدامین جواهری به ترتیب مقام های پنجم و ششم را کسب کردند.

در این دوره از مسابقات هم تیم نوجوانان و هم تیم جوانان تربت حیدریه توانستند به عناوین قهرمانی تیمی این دوره دست یابند.