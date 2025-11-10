پخش زنده
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت: با مسببان و مقصران احتمالی حادثه خودسوزی جوان اهوازی برخورد قضایی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب الله فضل الله پور با اشاره به وقوع حادثه خودسوزی یک جوان اهوازی در منطقه زیتون کارمندی اهواز افزود: بنا به دستور استاندار خوزستان تمامی امکانات برای درمان این جوان اهوازی فراهم شده است.
وی با اشاره به تشکیل پرونده و بررسی قضایی این حادثه تاکید کرد: برررسی ابعاد مختلف وقوع این حادثه در دستور کار قرار دارد و با مسببان و مقصران احتمالی این حادثه برخورد قضایی خواهد شد.