دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت گفت: جشنواره فیلم مقاومت پا به پای تحولات میدانی جبهه مقاومت در منطقه پیش می‌رود و تلاش دارد روایت سینمایی درست و هنرمندانه‌ای از این تحولات ارائه دهد.

جلال غفاری، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به هم‌زمانی حرکت جشنواره با روند رو به رشد مقاومت در منطقه گفت:جشنواره فیلم مقاومت به موازات ماجرای مقاومت در منطقه و ایران پیش می‌رود و شتاب و ضرب‌آهنگ این اتفاقات به گونه‌ای است که تلاش جشنواره بر این است از تحولات جا نماند. سالانه شدن جشنواره نیز تصمیمی بود که در شورای راهبردی گرفته شد تا بتوانیم همگام با رخداد‌های میدانی مقاومت حرکت کنیم.

غفاری با تأکید بر اهمیت بازتاب تحولات اخیر در سینما افزود:اتفاقات عجیبی با سرعت در حال رخ دادن است؛ جنگ ۱۲ روزه اخیر را نباید فقط یک درگیری کوتاه دید، بلکه در حقیقت استمرار نبرد تاریخی مستضعفان جهان با ظلم و کودک‌کشی است. در جشنواره نوزدهم تلاش داریم این نبرد را در بستر سینما از طریق فیلم‌های داستانی، مستند و درام به تصویر بکشیم تا مخاطبان درک عمیق‌تری از این مقاومت پیدا کنند.

وی با اشاره به فعالیت‌های جدید جشنواره گفت:برگزاری چند کوچینگ ایده‌پردازی و فیلمنامه‌نویسی و ایجاد رویداد‌هایی با محور مقاومت، آغاز حرکتی تازه برای هدایت تولیدات سینمایی در این حوزه است تا بتوانیم رسالت تاریخی روایت درست از جنگ و مقاومت را محقق کنیم.

دبیر جشنواره فیلم مقاومت در ادامه از اضافه شدن محور جدید به موضوعات جشنواره خبر داد و بیان کرد:در ادوار گذشته ۱۸ محور موضوعی داشتیم، اما با افزوده شدن محور مربوط به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، محور‌های جشنواره به عدد ۱۹ رسید که همزمان با نوزدهمین دوره جشنواره معنا و نماد خاصی دارد.

غفاری با اشاره به ماهیت تمدنی گفتمان مقاومت افزود:امروز مقاومت دیگر صرفاً یک ایدئولوژی مذهبی نیست، بلکه به پدیده‌ای عینی، فرهنگی و تمدنی تبدیل شده که در عرصه رسانه و سینما نیز بازتاب دارد. ما باور داریم که گفتمان مقاومت می‌تواند صنعت سینمایی بدیلی در برابر هالیوود و جریان غرب‌زده سینما ایجاد کند.

وی درباره زمان‌بندی برگزاری جشنواره توضیح داد:ثبت‌نام و ارسال آثار از اول آذرماه آغاز می‌شود و تا ۳۰ بهمن ادامه دارد. آثار در بخش‌های مستند، پویانمایی، داستانی کوتاه و بلند و نیز فیلمنامه پذیرفته می‌شود. با توجه به زمان افتتاحیه در سوم خرداد، در صورت نیاز ممکن است مهلت ارسال تمدید شود، اما از هنرمندان می‌خواهیم ارسال آثار خود را به روز‌های پایانی موکول نکنند.

دبیر جشنواره همچنین افزود: نشست دوم جشنواره در اردیبهشت و اختتامیه در خردادماه برگزار خواهد شد. ما بر این باوریم که پدیده مقاومت محصول اندیشه و سیره امام خمینی (ره) است؛ ایشان جهان را با پدیده‌ای شگرف به نام مقاومت روبه‌رو کرد و ما نیز شایسته می‌دانیم که جشنواره فیلم مقاومت را از فرش‌های جماران آغاز کنیم.