مدیرعامل مؤسسه کشوری مهد قرآن با اشاره به راه اندازی سامانه طرح ملی «تشویق»، گفت: ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن، اجرای طرح «تشویق» را به موسسۀ کشوری مهد قرآن محول کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، سیدمحمود چاووشی؛ مدیرعامل مؤسسه کشوری مهد قرآن گفت: با راه اندازی سامانه طرح ملی «تشویق» شاهد رشد کمی فرایند حفظ قرآن در کشور خواهیم بود و با اجرای این طرح، بانک اطلاعاتی برای برگزاری دوره های آموزشی و دیگر اقدامات هدفمند ایجاد می شود.
سیدمحمود چاووشی ادامه داد: مقدمات کار در زمینه طراحی سامانه، تولید تیزر و دیگر اقلام تبلیغاتی طبق آئیننامههای مربوطه انجام شده است و در گامهای بعدی در زمینه اطلاعرسانی گسترده از طریق رسانه ملی، خبرگزاریها و فضای مجازی اقدام خواهیم کرد.
وی با اعلام نشانی اینترنتی tashwiq.ir افزود: در جریان اجرای این طرح، همۀ مربیان فعال در زمینه حفظ قرآن کریم چه آنهایی که به شکل شخصی کار میکنند و چه افرادی که در مجموعههای مردمی، مؤسسات و خانههای قرآن فعالیت دارند و همچنین افرادی که در مراکز دولتی و نیمهدولتی و حتی آموزش و پرورش مشغول هستند به شرط اینکه حداقل حافظ سه جزء قرآن باشند و این سه جزء را در سامانه حفظ عمومی آزمون داده باشند، میتوانند در این طرح شرکت کنند.
مدیرعامل مؤسسه کشوری مهد قرآن گفت: مربیان فعال به این منظور باید در سامانه «تشویق» ثبتنام و سپس نسبت به درک اطلاعات حافظان یا به نوعی قرآنآموزان، که تحت نظارت آنها قرار دارند، اقدام کنند.
آقای چاووشی تصریح کرد: قرآنآموزان یا حافظان قرآن هر یک از این مربیان نیز باید در محدوده زمانی آبان تا ۲۲ بهمن سال جاری برای ثبت محفوظات جدید خود در سامانه یادشده اقدام کنند و دربارۀ اجزای جدیدی که مدرک رسمی آزمون حفظ ندارند با مراجعه به سامانه حفظ عمومی، مطابق با ضوابط آئیننامهای سازمان دارالقرآن الکریم، شرکت کنند و مدارک جدید اخذ شده خود را به دفعات یا در یک نوبت تا تاریخ اعلام شده که قطعاً پیش از ۲۲ بهمن است، در سامانه تشویق بارگذاری کنند.
وی گفت: ۲۲ بهمن سال جاری و همزمان با پایان ثبت اطلاعات حافظان، اطلاعات مربوط به سامانه تشویق با سامانه حفظ عمومی تطبیق داده میشود و هر یک از مربیان شرکتکننده در این طرح به ازای هر تعداد حافظ قرآنی که تربیت و مدارک رسمی دریافت کرده باشند، طبق ضوابطی جوایز نقدی مستقیماً به حساب ایشان واریز و تشویق میشوند.
مدیرعامل مؤسسه کشوری مهد قرآن با اشاره به اینکه این نوع تشویق، مرحله نخست اجرای طرح است، ادامه داد: در مراحل بعدی قرار است که مراکز آموزشی که زمینه حفظ قرآن را فراهم میکنند و سه ضلع مربی حفظ، حافظ قرآن با آن کامل میشود، نیز شناسایی شده و با توجه به مؤلفههایی که بعدها کارشناسی شده و ملاکی برای تأثیر مطلوب آنها در فرایند حفظ قرآن در کشور است، تشویق شوند.
آقای چاووشی تأکید کرد: نکته حائز اهمیت اینکه تعداد فعالان حفظ قرآن در کشور فراوان است و ممکن است، نام و نشانی طیف وسیعی از آنها جایی ثبت نشده باشد. این سامانه امکانی را فراهم کرده است تا با ثبت اطلاعات مربیان و فعالان حفظ قرآن بانک اطلاعاتی موثقی را در اختیار داشته باشیم، تا در آینده در زمینه طراحی دورههای آموزشی و ارتقای کمی و کیفی آنان اقدام کنیم.
وی اضافه کرد: مهد قرآن تنها مجری این طرح براساس مأموریتی است که ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن به آن محول کرده و بودجه اجرای آن را ستاد تأمین میکند و طبق آخرین اخبار، به ازای هر نفر جزء قرآن، مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به حساب مربیان حفظ واریز خواهد شد.