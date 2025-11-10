به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: درپی تصادف و تایید مرگ مغزی همایون حیدری سراحی، و رضایت خانواده وی بر اهدای اعضای بدن فرزندشان، کبد و کلیه‌های این جوان برداشته و برای پیوند به بیمارستان بوعلی شیراز ارسال شد.

آرش رحیمی افزود: اعضای هر بیمار مرگ مغزی را می‌توان به هشت بیمار پیوند زد، اما در بهترین حالت تا چهار پیوند صورت می‌گیرد.

به گفته پزشکان اعضای قابل اهداء فرد مرگ مغزی قلب، ریه‌ها، کبد، روده‌ها، لوزالمعده، کلیه‌ها و برخی بافت‌های بدن از جمله پوست، قرنیه، تاندون، غضروف، استخوان و دریچه قلب است.

امسال این نهمین عمل اهدا عضو در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس است.