به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر آبفای شهرستان چرام، گفت: این طرح به طول 4 هزار و 500 متر به منظور پیشگیری از تنش‌های آبی و تامین آب مطلوب برای ساکنان این منطقه انجام شده است.

منوچهر علی‌پور، افزود: این اقدامات بخشی از برنامه‌های دولت چهاردهم برای ارتقای کیفیت خدمات رسانی به مردم و افزایش تاب‌آوری شبکه‌های آب‌رسانی روستایی است.

رئیس آبفای شهرستان بیان کرد: با توجه به اهمیت حفظ منابع آبی و مدیریت صحیح آن، تلاش می شود خدمات بهتری به روستاییان ارائه شود.

مدیر آبفای شهرستان چرام تأکید کرد: نظارت و پشتیبانی مستمر از طرح های اجرا شده و تعامل با مردم، از اولویت‌های اصلی شرکت آبفای به شمار می‌رود.