مدیر آبفای شهرستان چرام، از پایان عملیات توسعه شبکه آبرسانی روستای کره شهبازی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر آبفای شهرستان چرام، گفت: این طرح به طول 4 هزار و 500 متر به منظور پیشگیری از تنشهای آبی و تامین آب مطلوب برای ساکنان این منطقه انجام شده است. منوچهر علیپور، افزود: این اقدامات بخشی از برنامههای دولت چهاردهم برای ارتقای کیفیت خدمات رسانی به مردم و افزایش تابآوری شبکههای آبرسانی روستایی است. رئیس آبفای شهرستان بیان کرد: با توجه به اهمیت حفظ منابع آبی و مدیریت صحیح آن، تلاش می شود خدمات بهتری به روستاییان ارائه شود. مدیر آبفای شهرستان چرام تأکید کرد: نظارت و پشتیبانی مستمر از طرح های اجرا شده و تعامل با مردم، از اولویتهای اصلی شرکت آبفای به شمار میرود. ثارلله بشارت بخشدار مرکزی شهرستان چرام گفت: توسعه شبکه آبرسانی در چهار روستای بخش مرکزی ۸۵۰ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۵ هزار نفر جمعیت از آب آشامیدنی سالم بهرمند می شوند.