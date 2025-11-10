پخش زنده
سامانه «هدا» جایگزین ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی و احراز هویت افراد در دستگاههای اجرایی شده است و در حال حاضر ۲۰۰ دستگاه و سازمان به این سامانه متصل است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در دنیای امروز، سامانههای دولتی نقش مهمی در تسهیل فرآیندهای اداری و ارائه خدمات به شهروندان ایفا میکنند. یکی از اساسیترین این خدمات، ارائه اطلاعات هویتی است که برای انجام بسیاری از امور قانونی و اداری ضروری است.
مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل، گفت: با راهاندازی سامانه بر خط هدی دیگر نیازی به ارائه کپی مدارک هویتی در ادارات و بانکها نیست.
وحید خلوصی اظهار کرد: این سامانه با هدف تسهیلگری در فرآیند اداری و انجام بهتر امور به نفع شهروندان راهاندازی شده تا ارائه خدمات هویتی را انجام دهد.
وی افزود: تاکنون بیش از ۲۰۰ دستگاه اجرایی در استان اردبیل به این سامانه متصل شدند تا روند اداری به ویژه احراز مدارک هویتی نظیر شناسنامه و کارت ملی شهروندان از طریق این سامانه تسهیل شود.
مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل تصریح کرد: ثبت احوال سعی کرده تا با راهاندازی این سامانه با همکاری سازمان اداری و استخدامی در کنار حفظ حریم خصوصی شهروندان، دریافت هرگونه کپی مدارک هویتی را ممنوع کرده و شرایط سهل و راحتی را در احراز هویت بر خط فراهم آورد.
خلوصی گفت: در سطح کشور ۲ هزار نقطه به صورت لحظهای از این سامانه بر خط استفاده میکنند تا جلوی دریافت مدارک کاغذی به ویژه کپی کارت ملی و شناسنامه گرفته شده و امکان احراز هویت افراد و اشخاص از طریق این سامانه بر خط فراهم آید.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تنها در موارد خاص که نیاز به مستندات شغلی وجود دارد، امکان دریافت مدارک کپی وجود دارد که قطعا این مشکل نیز برطرف خواهد شد.
مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل اضافه کرد: تمامی دستگاههای اجرایی و بانکهای استان به این سامانه متصل هستند و هیچ بهانهای برای دریافت کپی شناسنامه و مدارک هویتی از سوی این نهادها وجود ندارد.
خلوصی بیان کرد: تمام تلاش ما بر این است تا شهروندان در سایه راهاندازی چنین سامانههایی خدمات بر خط و تسهیلگری را دریافت کرده و به نوعی رضایتمندی از نظام اداری و بروکراسیها فراهم آید.
وی یادآور شد: چنانچه شهروندان مشکلاتی داشته باشند و یا با دستگاهی روبهرو شوند که همچنان کپی مدارک هویتی دریافت میکند، میتوانند مشخصات چنین دستگاههایی را به نهادهای نظارتی اطلاع دهند تا برخورد با چنین مجموعههایی در دستور کار قرار گیرد.