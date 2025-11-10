به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی در مراسم شکرانه برداشت محصول راتون در روستای حسین آباد فومن، هدف از اجرای کشت دوم را استفاده بهینه از زمین‌های کشاورزی و کمک به اقتصاد خانواده‌های روستایی عنوان کرد و گفت: امسال ۸۵ هزار هکتار از زمین‌های گیلان به زیر کشت دوم محصولات کشاورزی رفت که از این مقدار ۶۵ هزار هکتار به پرورش راتون و ۲۰ هزار هکتار هم به کشت محصولات باغی از جمله سبزیجات برگی و غده‌ای، سیفی جات و علوفه دامی اختصاص یافته است.

اسماعیل قاسمی فرماندار فومن هم در این مراسم گفت: تلاش می‌کنیم با تامین نهاده‌های کشاورزی و آب زراعی برای افزایش تولید و درآمد کشاورزان، از آن‌ها حمایت کنیم.

وی افزود: امسال ۲ هزار و ۲۴۰ هکتار از شالیزار‌های فومن، پس از برداشت محصول برنج، به پرورش راتون اختصاص یافته که ۸۰۰ تن برنج سفید به ارزش ۲۴ میلیارد تومان از این شالیزار‌ها استحصال می‌شود.