رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: امسال با پرورش راتون در شالیزارهای استان ۲۴ میلیارد تومان درآمد برای کشاورزان گیلانی حاصل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی در مراسم شکرانه برداشت محصول راتون در روستای حسین آباد فومن، هدف از اجرای کشت دوم را استفاده بهینه از زمینهای کشاورزی و کمک به اقتصاد خانوادههای روستایی عنوان کرد و گفت: امسال ۸۵ هزار هکتار از زمینهای گیلان به زیر کشت دوم محصولات کشاورزی رفت که از این مقدار ۶۵ هزار هکتار به پرورش راتون و ۲۰ هزار هکتار هم به کشت محصولات باغی از جمله سبزیجات برگی و غدهای، سیفی جات و علوفه دامی اختصاص یافته است.
اسماعیل قاسمی فرماندار فومن هم در این مراسم گفت: تلاش میکنیم با تامین نهادههای کشاورزی و آب زراعی برای افزایش تولید و درآمد کشاورزان، از آنها حمایت کنیم.
وی افزود: امسال ۲ هزار و ۲۴۰ هکتار از شالیزارهای فومن، پس از برداشت محصول برنج، به پرورش راتون اختصاص یافته که ۸۰۰ تن برنج سفید به ارزش ۲۴ میلیارد تومان از این شالیزارها استحصال میشود.