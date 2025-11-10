پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی در جلسه شورای تأمین مسکن شهرستان میاندوآب گفت: ۵۴ هکتار زمین در شهرستان میاندوآب برای اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن شناسایی و تأمین شده است.
قاسم طالبزاده افزود: عملیات آمادهسازی اراضی تأمین شده در قالب دو سایت مجزای ۱۴ هکتاری و ۴۰ هکتاری به زودی آغاز و اراضی تخصیصی در قالب قطعات ۲۰۰ مترمربعی به متقاضیان واجد شرایط و کسانیکه برای واریز وجه اولیه اقدام کردند، واگذار میشود.