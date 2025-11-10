مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان گفت: صادرات فرآورده‌های نفتی با رشد ۳ برابری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۷۸ هزار تن در ۷ ماهه امسال رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابوطالب گرایلو ضمن اعلام نتایج عملکرد ۷ ماهه بنادر تابعه استان در سال ۱۴۰۴، از بهبود قابل توجه شاخص‌های عملیاتی در بخش‌های تخلیه و بارگیری، خدمات دریایی، آماده بکاری تجهیزات و توسعه زیرساخت‌های بندری خبر داد و گفت: این روند، بیانگر رشد کیفی مدیریت عملیات و افزایش بهره‌وری در تمامی فرآیند‌های بنادر خوزستان است.

وی با اشاره به نتایج تحلیل شاخص‌های عملکردی بنادر امام خمینی، آبادان، اروندکنار و چوئبده اظهار کرد: با وجود نوسانات بازار و تغییرات فصلی در حجم کالا‌های وارداتی و صادراتی، مجموعه بنادر استان توانسته‌اند با اجرای برنامه‌های بهبود مدیریتی در حوزه‌های دریایی و بندری، عملکردی متوازن و روبه‌رشد را ثبت کنند.

گرایلو افزود: در بندر آبادان، با وجود کاهش در تخلیه و بارگیری کالا‌های غیرنفتی، بخش صادرات فرآورده‌های نفتی با رشد ۳ برابری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به رکورد ۷۸ هزار تن رسیده است که نشان‌دهنده جهت‌گیری اقتصادی بندر در حوزه انرژی و فرآورده‌های صادراتی است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ادامه داد: بندر چوئبده نیز در مجموع عملیات تخلیه و بارگیری با رشد ۳۲ درصدی مواجه بوده است که عمدتاً از محل افزایش حمل کالا‌های ساحلی و صادرات منطقه‌ای حاصل شده است. در بندر اروندکنار نیز مجموع عملیات دو درصد رشد کلی را ثبت کرده و با وجود کاهش جزیی در بخش تخلیه، روند بارگیری کالا نشان از احیای ظرفیت صادراتی این بندر دارد.

وی در ادامه با اشاره به نتایج بررسی شاخص‌های عملکردی در گروه‌های کالایی مختلف می‌گوید: در بخش کالا‌های اساسی کاهش ۵۳ درصدی حجم کالا‌های غیرروان، بهره‌برداری از تجهیزات جدید ترمینال‌ها و لایروبی اسکله‌های ۱۴ تا ۱۷ موجب بهبود سرعت تخلیه و کاهش زمان سرویس‌دهی شده است.

گرایلو بیان داشت: همچنین در بخش مواد نفتی با اعمال مدیریت ترافیک، تقویت سیستم پمپاژ و استفاده از شناور‌های جدید، زمان عملیات کاهش و نرخ بهره‌وری نیز افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: کاهش خرابی شناور‌ها به میزان ۳۳ درصد و کاهش توقفات ناشی از شرایط جوی تا ۸۳ درصد، از اهم دستاورد‌های این دوره است. این نتایج نشان‌دهنده تأثیر مثبت اقدامات فنی و مدیریتی از جمله تعمیرات اسکله‌ها، هماهنگی با صاحبان کالا و به‌روزرسانی تجهیزات تخلیه و بارگیری است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در پایان ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان و مسئولان بنادر استان، خاطرنشان کرد: روند روبه‌رشد شاخص‌های عملکردی در سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده هم‌افزایی میان واحد‌های عملیاتی، اقتصادی و دریایی اداره‌کل بنادر خوزستان و تحقق رویکرد توسعه‌محور سازمان بنادر و دریانوردی کشور در مسیر اقتصاد دریاپایه است.