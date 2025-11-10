محمدمهدی غلامی شناگر ملی‌پوش ایران، در ماده ۲۰۰ متر پروانه ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی موفق به حضور در فینال شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز از مسابقات شنای ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در ریاض، در استخر مجموعه المپیک شاهزاده فیصل بن فهد، در ماده ۲۰۰ متر پروانه، محمدمهدی غلامی با زمان ۲ دقیقه و ۵ ثانیه به فینال راه یافت.

محمدمهدی غلامی و محمد قاسمی روز گذشته همراه با تیم ۴×۱۰۰ متر آزاد ایران با شکستن رکورد ملی، نشان برنز به‌دست آورده بودند.

محمد قاسمی که به همراه محمدمهدی غلامی به فینال ۲۰۰ متر پروانه راه یافته است، به صلاحدید کادر فنی از حضور در فینال این ماده که بعدازظهر برگزار می‌شود، انصراف داد.

دلیل این انصراف، حضور محمد قاسمی در ماده ۲۰۰ متر آزاد است که فردا برگزار خواهد شد و این شناگر شانس بالاتری برای موفقیت در آن دارد.

۱۷ شناگر در این ماده رقابت کردند.