پخش زنده
امروز: -
طرح نمایانسازی ناوگان حملونقل عمومی بار به همت اداره ایمنی و پایش هوشمند حملونقل استان یزد در محورهای مواصلاتی شهرستان تفت اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد و بنابراعلام روابطعمومی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان یزد، در اقدامی پیشگیرانه طرح ویژه «آشکارسازی و نمایانسازی ناوگان حملونقل عمومی بار» با همکاری مشترک پلیسراه یزد - شیراز، عوامل راهداری شهرستان تفت و نماینده اداره ایمنی و پایش هوشمند حملونقل اجرا شد.
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از تصادفات شدید، به ویژه در ساعات شب و شرایط جوی نامساعد، به دلیل عدم دید کافی رانندگان نسبت به خودروهای باری متوقف یا در حال حرکت رخ میدهد، اجرای این طرح با هدف کاهش چنین حوادثی، با استفاده از نصب شبرنگهای بازتابنده نور بر روی قسمتهای جانبی و عقب ناوگان، امری ضروری است.
اجرای طرح آشکارسازی ناوگان باری به صورت دورهای و در سایر محورهای مواصلاتی استان یزد نیز در حال اجرا است تا گامی مؤثر برای ایمنسازی هرچه بیشتر جادهها برداشته شود.