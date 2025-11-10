به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت‌ حیدریه گفت: این طرح‌ ها در روستاهای چهار بخش مرکزی، جلگه‌ رخ، کدکن و بایگ با هدف توسعه زیرساخت‌ ها، بهبود معابر، افزایش کیفیت زندگی و تقویت مهاجرت معکوس اجرا شده است.

مجتبی شجاعی افزود: مجموع اعتبار این طرح‌ ها بیش از یک‌ هزار و ۵۶۲ میلیارد ریال بوده که بخشی از آن از محل اعتبارات عمرانی شهرستان و بخشی دیگر از منابع در اختیار نماینده شهرستان تأمین شده است.

شجاعی تصریح کرد: در یک سال گذشته ۵۳ روستا در تربت‌ حیدریه زیرسازی، آسفالت و یا بازنگری طرح هادی آن‌ انجام شده که از این میان، اجرای طرح هادی ۳۵ روستا از ابتدای امسال به بهره برداری رسیده است.

وی با قدردانی از همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و حمایت‌ های حوزه عمرانی استانداری خراسان رضوی افزود: بازنگری طرح هادی ۲۱ روستای دیگر نیز در مرحله تصویب نهایی قرار دارد و با اعتباری بیش از ۴۲ میلیارد ریال اجرایی خواهد شد.