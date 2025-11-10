مرحله استانی مسابقات قرآن کریم بین جامعه کارفرمایان، کارگران و خانواده‌های آنان در شیراز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس گفت: مسابقات قرآن کریم در مرحله شهرستانی با ۳۹۰ نفر شرکت کننده آغاز شد و در مرحله استانی همو بیش از ۱۵۰ نفر با هم به رقابت می‌پردازند.

بیاری افزود: قاریان در رشته‌های قرائت، حفظ ۱۰ جز، حفظ ۲۰ جز، حفظ کل قرآن کریم و مفاهیم و در دو بخش برادران و خواهران در مسابقات قران مرحله استانی شرکت کردند.

مدیر کل اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس گفت: در هر رشته سه نفر به عنوان برگزیده به مسابقات کشوری اعزام می‌شوند.

مسابقات کشوری قرآن کریم در دو ماه آینده به میزبانی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در تهران برگزار خواهد شد.