کاهش شدید بارش باران و در پی آن کاهش ذخایر آبی استان کرمان ضرورت استفاده صحیح از این نعمت گرانقدر الهی را بیش از پیش کرده است.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان پاییز امسال با سرمای نسبی در حالی سپری می شود که استان کرمان گریبانگیر خشکسالی شده ومنابع آبی استان به مرز هشدار رسیده است.

بر اساس آمار‌های رسمی، حجم ذخیره سد‌های کرمان به کمتر از ۱۷ درصد ظرفیت کل رسیده و در برخی مناطق مانند شهرستان بافت، این رقم حتی به زیر ۱۲ درصد سقوط کرده است.

این وضعیت نه فقط کشاورزی و اقتصاد محلی را تحت فشار قرار داده، بلکه زنگ خطری برای پایداری زندگی شهری و روستایی در این خطه کویری به صدا درآورده است.

این پدیده، که ریشه در تغییرات اقلیمی بلندمدت دارد، با عوامل انسانی مانند برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و الگو‌های ناکارآمد مصرف تشدید شده و کرمان را به مثابه نمادی از چالش‌های ملی کم‌آبی تبدیل کرده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان با اشاره به ادامه خشکسالی کم سابقه در کرمان گفت: کرمان پهناورترین استان کشور متأسفانه در سال آبی جاری با کاهش شدید ذخایر آبی در استان کرمان روبرو شده و ورودی سد‌های استان کرمان ناچیز است.

علیدادی سلیمانی، افزود: بارندگی از ابتدای سال آبی جاری در استان کرمان تقریباً صفر است و بیشترین میزان تأمین آب در کرمان از منابع آب زیر زمینی است و همین مساله موجب شده سطح آب‌های در این بخش نیز کاهش یابد و بسیاری از قنات‌ها خشکیده شوند.

وی بیان کرد: اگر نتوانیم برنامه ریزی و مصرف بهینه‌ای داشته باشیم در همه بخش‌ها مشکل عمده خواهیم داشت.