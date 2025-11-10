پخش زنده
فرماندار آغاجاری در دیدار با مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان خوزستان بر تسریع اجرای طرحهای حوزه راهداری و جادهای این شهرستان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن مشایخی با اشاره به دیدار با محمد جولانژاد، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان به همراه محمدطلا مظلومی نماینده مجلس شورای اسلامی و طیبی زادیان رئیس اداره راهداری آغاجاری گفت: در این دیدار موضوعات مرتبط با حوزه راهداری و جادهای مطرح و تبادل نظر شد.
وی تسریع در تکمیل رفع نقطه حادثه خیز بعد از روستای آب باران دو را از موضوعات مطرح شده در این دیدار عنوان کرد و افزود: همچنین بر صدور مجوز جهت احداث پایگاه امداد جادهای هلال احمر در سه راهی بهبهان - آغاجاری - رامهرمز، ادامه عملیات لکه گیری محورهای مواصلاتی و تامین اعتبار لازم برای احداث اداره راهداری، حمل و نقل جادهای آغاجاری تاکید شد.
مشایخی اختصاص چند دستگاه ماشین آلات راهسازی به اداره راهداری شهرستان، شروع عملیات اجرایی نوسازی و زیباسازی بلوار ورودی شهر آغاجاری از سمت امیدیه و تکمیل پل دوم ورودی شهر آغاجاری از سمت امیدیه را از دیگر مسائل مطرح شده و مورد تاکید برشمرد و اظهار داشت: مدیرکل راهداری، حمل و نقل جادهای ضمن پیگیری موضوعات مطروحه، به معاونین و کارشناسان زیرمجموعه تاکید کرد که این موارد در کمترین زمان ممکن تعیین تکلیف و در دستور کار قرار گیرد.