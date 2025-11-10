به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه در مراسم تجلیل از بانوان خادمین اربعین حسینی که با عنوان تجلی اخلاص برگزار شد، حضور میلیون‌ها نفر در اجتماع اربعین را حرکتی عظیم و قابل تقدیر دانست و گفت: این حضور میلیونی مردم از کشور‌های مختلف در طول ادوار گذشته نشان می‌دهد خیال بنی امیه در از بین بردن نام ابا عبدالله خیالی خام بود.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی افزود: نهضت اباعبدالله هیچ گاه از بین نمی‌رود چنان که خـون امام حسین (ع) تبدیل به یک لشکر عظیم شد و راهش قرن‌ها ادامه یافت.

امام جمعه ارومیه با اشاره به اینکه امام حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است، گفت: هرکس به امام حسین متوسل شود، به پیروزی می‌رسد.

نیر الهامی مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اذربایجان غربی نیز با اشاره به ارزش و جایگاه زن و حضور بانوان در اربعین گفت: مهر امام حسین (ع) را همواره مادران به فرزندان خود منتقل کردند و امروز نیز لازم است مادران فرزندان خود را در راه امام زمان، تربیت کنند.